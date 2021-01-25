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В Киеве презентовали художественную концепцию мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Автор: РБК-Украина

В Киеве состоялась презентация художественной концепции мемориала Холокоста "Бабий Яр". Мемориал будет включать 10 музейных, образовательных и конфессиональных объектов.

Об этом сообщила пресс-служба мемориального центра.

Как отмечается в сообщении, международная группа авторов уже в этом году планирует возведение синагоги и открытие экспозиционной зоны.

Автором синагоги выступил известный архитектор Мануэль Герц, спроектировавший уникальную синагогу в Майнце.

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Отмечается также, что во время презентации сайт и серверы мемориала подверглись хакерской атаке.

"Трагедия Холокоста, в частности трагедия Бабьего Яра, случилась 80 лет назад. Сегодня уходит поколение последних свидетелей трагедии. Совсем скоро исчезнет прямая связь времени, будущее поколение потеряет возможность понять, познать, а самое главное почувствовать, что же произошло 80 лет назад. Наша задача - превратить это из абстракции в что-то живое, что-то эмоционально влияющее, на то, что способно вызвать сострадание, чувство любви к ближнему, чувство стыда за человечество, которое допустило это, чувство нежности и боли утраты целого мира. Наша цель - создать такое пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой, актуальной для любого человека, вне зависимости от нации, пола, возраста и религии", - заявил Илья Хржановский, художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Согласно концепции, будущий Мемориальный комплекс будет включать:

  • Музей трагедии Бабьего Яра 1941-1943;
  • Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе;
  • Музей истории забытья трагедии Бабьего Яра;
  • Музей истории места и Куреневской трагедии;
  • Инсталляцию, посвящённую жертвам трагедии;
  • Пространство для молитвы, в состав которого войдут синагога, церковь, мечеть и неконфессиональное пространство;
  • Образовательный и научный центр, дискуссионная площадка;
  • Медиатека, библиотека, архив и коллекции;
  • Образовательно-игровое пространство для детей;
  • Центр реабилитации последствий психологической травмы.

Детальнее с концепцией и составом её авторов можно ознакомиться здесь.

Во время презентации сайт и серверы Мемориального центра подверглись массированной хакерской атаке, из-за чего Мемориал был вынужден временно закрыть онлайн-архив.

Напомним, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", - некоммерческая образовательная организация, призванная достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.

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