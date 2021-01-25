У Києві презентували художню концепцію меморіалу Голокосту "Бабин Яр"

У Києві відбулася презентація художньої концепції меморіалу Голокосту "Бабин Яр". Меморіал буде включати 10 музейних, освітніх та конфесійних об'єктів.

Про це повідомила прес-служба меморіального центру.

Як наголошується в повідомленні, міжнародна група авторів вже в цьому році планує зведення синагоги і відкриття експозиційної зони.

Автором синагоги виступив відомий архітектор Мануель Герц, який спроектував унікальну синагогу в Майнці.

Відзначається також, що під час презентації сайт і сервери меморіалу піддалися хакерській атаці.

"Трагедія Голокосту, зокрема трагедія Бабиного Яру, що сталася 80 років тому. Сьогодні відходить покоління останніх свідків трагедії. Зовсім скоро зникне прямий зв'язок часу, майбутнє покоління втратить можливість зрозуміти, пізнати, а саме головне відчути, що ж сталося 80 років тому. Наше завдання - перетворити ці абстракції у щось живе, щось емоційне, що здатне викликати співчуття, почуття любові до ближнього, почуття сорому за людство, яке допустило це, почуття ніжності і болю втрати цілого світу. Наша мета - створити такий простір, який зробить історію Бабиного Яру близькою, актуальною для будь-якої людини, незалежно від нації, статі, віку та релігії", - заявив Ілля Хржановський, художній керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Згідно з концепцією, майбутній Меморіальний комплекс буде включати:

Музей трагедії Бабиного Яру 1941-1943;

Музей Голокосту в Україні та Східній Європі;

Музей історії забуття трагедії Бабиного Яру;

Музей історії місця та Куренівської трагедії;

Інсталяцію, присвячену жертвам трагедії;

Простір для молитви, до складу якого увійдуть синагога, церква, мечеть і неконфесійний простір;

Освітній і науковий центр, дискусійний майданчик;

Медіатека, бібліотека, архів і колекції;

Освітньо- ігрове середовище для дітей;

ігрове середовище для дітей; Центр реабілітації наслідків психологічної травми

Детальніше з концепцією і складом її авторів можна ознайомитися тут.

Під час презентації сайт і сервери Меморіального центру зазнали масованої хакерської атаки, через що Меморіал був змушений тимчасово закрити онлайн-архів.

Нагадаємо, Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", - некомерційна освітня організація, покликана гідно вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру і сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.