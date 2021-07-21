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В Киеве прекратили подачу горячей воды в более 500 домов

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Среда 21 июля 2021 11:51
В Киеве прекратили подачу горячей воды в более 500 домов Фото: в Киеве прекратили подачу горячей воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве с 20 июля отключили поставки горячей воды в 531 здании. Водоснабжение будет отсутствовать до 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

В течение этого времени будут испытывать сети в зоне теплоснабжения магистрали №1 СТ-1.

В настоящее время подачу горячей воды приостановят в 531 здание:

  • 361 жилой дом,
  • 33 учебных заведений
  • 137 ведомств.

Отключения касаются Соломенского района и одного здания в Голосеевском районе столицы.

Перечень адресов, где во время испытаний временно будет отсутствовать горячее водоснабжение, можно просмотреть по ссылке.

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Киев водоснабжение вода
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