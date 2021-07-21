В Киеве прекратили подачу горячей воды в более 500 домов
Фото: в Киеве прекратили подачу горячей воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве с 20 июля отключили поставки горячей воды в 531 здании. Водоснабжение будет отсутствовать до 2 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".
В течение этого времени будут испытывать сети в зоне теплоснабжения магистрали №1 СТ-1.
В настоящее время подачу горячей воды приостановят в 531 здание:
- 361 жилой дом,
- 33 учебных заведений
- 137 ведомств.
Отключения касаются Соломенского района и одного здания в Голосеевском районе столицы.
Перечень адресов, где во время испытаний временно будет отсутствовать горячее водоснабжение, можно просмотреть по ссылке.