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У Києві припинили подачу гарячої води у більше 500 будинків

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Середа 21 липня 2021 11:51
У Києві припинили подачу гарячої води у більше 500 будинків Фото: у Києві припинили подачу гарячої води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві з 20 липня відключили постачання гарячої води у 531 будівлі. Водопостачання буде відсутнє до 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київтеплоенерго".

Протягом цього часу будуть випробовувати мережі у зоні теплопостачання магістралі №1 СТ-1.

На цей час подачу гарячої води призупинять до 531 будівлі:

  • 361 житлового будинку,
  • 33 навчальних закладів
  • 137 відомств.

Відключення стосуються Солом'янського району та однієї будівлі у Голосіївському районі столиці.

Перелік адрес, де під час випробувань тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання, можна переглянути за посиланням.

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