У Києві припинили подачу гарячої води у більше 500 будинків
Фото: у Києві припинили подачу гарячої води (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві з 20 липня відключили постачання гарячої води у 531 будівлі. Водопостачання буде відсутнє до 2 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київтеплоенерго".
Протягом цього часу будуть випробовувати мережі у зоні теплопостачання магістралі №1 СТ-1.
На цей час подачу гарячої води призупинять до 531 будівлі:
- 361 житлового будинку,
- 33 навчальних закладів
- 137 відомств.
Відключення стосуються Солом'янського району та однієї будівлі у Голосіївському районі столиці.
Перелік адрес, де під час випробувань тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання, можна переглянути за посиланням.