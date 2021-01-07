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В Киеве предупреждают о сильных порывах ветра. Возможны нарушения движения транспорта

Четверг 07 января 2021 22:36
В Киеве предупреждают о сильных порывах ветра. Возможны нарушения движения транспорта
Фото: дорога в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве этой ночью ожидаются сильные порывы ветра. В связи с этим возможны нарушения движения транспорта.

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Так, по данным Укргидромедцентра, по Киеву в ближайший час 7 января с продолжением ночью 8 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - предупреждают спасатели.

Напомним, 8 января в Украине ожидается сильный штормовой ветер, местами будет идти мокрый снег и снег с дождем.

РБК-Украина писало, что в январе средняя месячная температура ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

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