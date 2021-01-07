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У Києві попереджають про сильні пориви вітру. Можливі порушення руху транспорту

Четвер 07 січня 2021 22:36
У Києві попереджають про сильні пориви вітру. Можливі порушення руху транспорту
Фото: дорога в Києві (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві цієї ночі очікуються сильні пориви вітру. У зв'язку з цим можливі порушення руху транспорту.

Про це повідомили у прес-центрі Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Так, за даними УкрГідромедцентру, по Києву в найближчу годину 7 січня з утриманням вночі 8 січня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - попереджають рятувальники.

Нагадаємо, 8 січня в Україні очікується сильний штормовий вітер, місцями йтиме мокрий сніг та сніг з дощем.

РБК-Україна писало, що в січні середня місячна температура в країні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.

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