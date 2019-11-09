В Киеве предупредили об ухудшении погоды

В Киеве сегодня, 9 ноября, ожидается ухудшение метеорологической дальности видимости из-за сильного тумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиком в результате тумана дальности видимости ухудшится до 500 метров и менее. Продлится непогода до 12:00.

Водителей призвали во время тумана снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в Киеве на выходных, 9-10 ноября, ожидается теплая погода. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в субботу утром возможен дождь, днем существенных осадков не планируется.

Также РБК-Украина писало, что в Украине в субботу, 9 ноября, синоптики прогнозируют туман в южных, восточных и некоторых западных областях. В связи с туманом видимость ухудшится до 200-500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности.