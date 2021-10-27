В Киеве представили план обустройства экопарка на Осокорках

В Дарницком районе появится новый парк, который разместится возле озера Тяглое. На территории площадью почти 300 гектар планируют разместить зону для прогулок, активного отдыха, барбекю и контактный зоопарк. Идею поддержали и представители общины, и местных и центральных властей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг , организованный по причине создания парка "Осокорки", состоявшегося 27 октября в Киеве.

Представители ОО "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" обратились к властям с инициативой создания зоны отдыха для киевлян. По их словам, единственная такая зона в Дарницком районе - это парк Партизанской славы, куда не все жители района могут дойти пешком. Поэтому власть Киева поддержала инициативу, ведь такой парк - острая необходимость для жителей Осокорков и Позняков.

"Дарницкий район имеет плотную застройку, плотный интенсивный трафик, малое количество зеленых зон - все это влияет на экологию района и микрорайона. Поэтому мы поддерживаем создание зеленых зон. Ведь спальные районы - не только места, куда люди приходят ночевать", - говорит заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Сейчас Дарницкий район насчитывает 343 тыс. жителей, а в ближайшем будущем их число должно увеличиться до 440 тыс. Большинству из них негде гулять - район фактически лишен зеленых зон и рекреационных территорий.

"К сожалению, территория вокруг озера Тяглое находится в неудовлетворительном состоянии. Страдает от мусора, грязи и не дает жителям района возможности безопасно гулять вокруг этой территории", - добавляет председатель общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" Сергей Машовец.

В целом планируется создать многофункциональный парк. К обсуждениям планируют привлечь жителей Дарницкого района, чтобы они высказались, каким хотят видеть парк и варианты досуга в нем.

Город планирует привлечь инвестиционные средства и построить действительно жемчужину - парк, куда будут ездить не только жители района, но и все киевляне и гости города. В общей сложности ожидают до 3 млн посетителей ежегодно.

К проекту также привлекли руководителя ОО "Фельдман Экопарк" - чтобы поделился опытом создания в Харькове парка, куда специально приезжают туристы из других городов Украины.

Идеи будут черпать не только у харьковчан, планируют привлекать опыт создания и киевских парков - таких как "Наталка", парк на Троещине и другие проекты города. Реализация идеи будет происходить на конкурсной основе и уже получила поддержку на всех уровнях власти.

Следует отметить, что инициатива о создании парка была полностью поддержана на уровне центральной власти. В частности, поддержку создания парка выразил глава парламентского Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

"Комитет постоянно поддерживает вопросы сохранения и развития природно-заповедного фонда Украины. Этот парк, который, я надеюсь, появится в Киеве, должен стать не только большим и современным, а также должен стать примером для сохранения существующих экосистем и их развития", - отметил председатель комитета.

В правительстве также считают эту инициативу очень полезной - и готовы присоединиться к ее поддержке.

О важности реализации экологических инициатив, направленных на сохранение и обогащение флоры и фауны в крупных городах, отметил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.

"Министерство в своей программе отмечает необходимость увеличения природно-заповедного фонда Украины до 15%. Поэтому создание новых парков и заказников министерство всегда поддерживает", - отметил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.