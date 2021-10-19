В Киеве из-за пожара в многоэтажке погибли два человека  

Из-за пожара в многоэтажке в Святошинском районе Киева погибли два человека. Горела квартира на восьмом этаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления ГСЧС в Киеве.

Сообщается, что сегодня в первой половине дня в координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Семашко, 21 в Святошинском районе.

На месте пожарные установили, что возгорание произошло в комнате одной из квартир на 8 этаже 9-этажного жилого дома. Спасатели сразу приступили к тушению пожара.

"В ходе тушения были обнаружены тела двух погибших, мужчины и женщины", - говорится в сообщении.