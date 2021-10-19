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У Києві через пожежу в багатоповерхівці загинули дві особи

Автор: Ілона Свиридова

Через пожежу в багатоповерхівці в Святошинському районі Києва загинули дві особи. Горіла квартира на восьмому поверсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління ДСНС у Києві.

Повідомляється, що сьогодні в першій половині дня до координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул.Семашка, 21 у Святошинському районі.

На місці пожежники встановили, що загоряння сталося в кімнаті однієї з квартир на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі.

"В ході гасіння були виявлені тіла двох загиблих, чоловіка і жінки", - йдеться в повідомленні.

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КиївПожежа