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В Киеве из-за пожара в многоэтажке погибли два человека  

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Киев, Вторник 19 октября 2021 14:51
В Киеве из-за пожара в многоэтажке погибли два человека   Фото: место пожара в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Илона Свиридова

Из-за пожара в многоэтажке в Святошинском районе Киева погибли два человека. Горела квартира на восьмом этаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления ГСЧС в Киеве.

Сообщается, что сегодня в первой половине дня в координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Семашко, 21 в Святошинском районе.

На месте пожарные установили, что возгорание произошло в комнате одной из квартир на 8 этаже 9-этажного жилого дома. Спасатели сразу приступили к тушению пожара.

"В ходе тушения были обнаружены тела двух погибших, мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

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