В Киеве поймали мошенника с "очень лимитированным пропуском"

Фото: в Киеве задержали мошенника с поддельным "очень лимитированным пропуском" (t me UA_National_Police)

В Киеве в ночь на 3 мая задержали мошенника с поддельным "очень лимитированным пропуском". Правоохранители выясняют, как он смог его получить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина.

"Буквально сегодня ночью на территории Киева произошел инцидент, когда у человека обнаружили поддельный пропуск. Он был задержан", - сказал Енин в эфире общенационального телемарафона. Он добавил, что правоохранители выясняют, как и где задержанный мог получить этот документ. Енин уточнил, что это была "очень лимитированная версия пропуска".