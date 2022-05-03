В Киеве поймали мошенника с "очень лимитированным пропуском"
В Киеве в ночь на 3 мая задержали мошенника с поддельным "очень лимитированным пропуском". Правоохранители выясняют, как он смог его получить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина.
"Буквально сегодня ночью на территории Киева произошел инцидент, когда у человека обнаружили поддельный пропуск. Он был задержан", - сказал Енин в эфире общенационального телемарафона.
Он добавил, что правоохранители выясняют, как и где задержанный мог получить этот документ. Енин уточнил, что это была "очень лимитированная версия пропуска".
Напомним, после Пасхи в Киеве вернули комендантский час с 22:00 до 05:00 следующего дня. В это время передвигаться по столице можно только при наличии специального пропуска.
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