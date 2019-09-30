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В Киеве поймали чиновника райгосадминистрации на получении взятки

Новости » Общество    30.09.2019 - 20:38
В Киеве поймали чиновника райгосадминистрации на получении взятки
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Чиновник Подольской райгосадминистрации на получении 117 тыс. грн неправомерной выгоды

В Киеве разоблачили чиновника Подольской райгосадминистрации на получении 117 тыс. грн неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что указанный чиновник использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды от представителей субъектов предпринимательской деятельности. Речь идет о выполнении работ по капитальному ремонту и утеплению фасадов детского сада и школы, расположенных на территории Подольского района столицы.

Указанному должностному лицу Подольской райгосадминистрации сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали на взятке частного исполнителя. Злоумышленница требовала от гражданина 1 тыс. долларов за вынесение постановления о закрытии исполнительного производства и удаления его данных из Единого реестра должников.

Как сообщало РБК-Украина, в Одесской области должностные лица госпредприятия "Морской торговый порт "Южный" подозреваются в хищении денежных средств предприятия на сумму около 10 млн гривен.

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