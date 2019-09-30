У Києві впіймали посадовця райдержадміністрації на одержанні хабаря

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Посадовець Подільської райдержадміністрації на одержанні 117 тис. грн неправомірної вигоди

У Києві викрили посадовця Подільської райдержадміністрації на одержанні 117 тис. грн неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що вказаний чиновник використовував своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди від представників суб’єктів підприємницької діяльності. Йдеться про виконання робіт з капітального ремонту та утеплення фасадів дитячого садка та школи, розташованих на території Подільського району столиці.

Вказаному посадовцю Подільської райдержадміністрації повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали на хабарі приватного виконавця. Зловмисниця вимагала від громадянина 1 тис. доларів за винесення постанови про закриття виконавчого провадження та видалення його даних з Єдиного реєстру боржників.

Як повідомляло РБК-Україна, в Одеській області посадові особи держпідприємства "Морський торговельний порт "Южний" підозрюються в розкраданні коштів підприємства на суму близько 10 млн гривень.