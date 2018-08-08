В Киеве появятся инспекторы, которые смогут эвакуировать авто

Муниципальные инспекторы 27 сентября смогут эвакуировать неправильно припаркованные автомобили

Муниципальные инспекторы 27 сентября получат полномочия составлять административные протоколы, выписывать штрафы, а также эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщил в эфире телеканала "Киев" руководитель КП "Киевтранспарксервис" Александр Нимас.

После вступления в силу реформы парковки 27 сентября инспекторы по парковке смогут составлять протоколы нарушений и эвакуировать машины, припаркованные на перекрестках, велодорожках, на местах для инвалидов, в зонах движения общественного транспорта и пешеходного движения.

При этом он отметил, что пока это имеют право делать только сотрудники полиции.

Добавим, что тарифы на парковку будут действовать в соответствии с тремя зонами, 10 7 или 5 гривен в час. Штраф за неуплату парковки - 20-кратный.

Вже в вересні в Києві запрацюють норми нового Закону про паркування. До роботи поліцейських із виявлення порушників долучаться і муніципальні інспектори. Порушення фісуватиметься заочно, на фото й відео, а авто, які суттєво перешкоджають руху транспорту можуть евакуювати на штрафмайданчик. Штраф на місці не можна буде сплатити, адже інспектору заборонено брати готівкові кошти. Про це та інше розповів виконуючий обов'язки директора КП "Київтранспарксервіс" Олександр Німас. Опубліковано Департамент транспортної інфраструктури КМДА Середа, 8 серпня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 1 сентября 2018 года пешеходные зоны будут обязательно проектироваться с учетом потребностей людей с инвалидностью.