В Киеве появится виртуальная транспортная карта: что это значит и как ее получить

В Киеве появится виртуальная транспортная карта. Она будет доступна в городском приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко в интервью " Сегодня ".

Также он рассказал, что в следующем году в приложение планируют интегрировать:

информацию о состоянии качества воздуха;

расписание движения общественного транспорта;

возможность подать электронную петицию;

запись в Центр предоставления административных услуг.

"В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карту в приложение "Киев Цифровой". Больше не будет необходимости носить с собой пластиковую карточку", - рассказал Половинка.

В КГГА сообщили, что "Киев Цифровой" загрузили уже более 1,3 миллиона раз.