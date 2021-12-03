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В Киеве появится виртуальная транспортная карта: что это значит и как ее получить

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 13:04
В Киеве появится виртуальная транспортная карта: что это значит и как ее получить Фото: в Киеве появится виртуальная транспортная карта (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве появится виртуальная транспортная карта. Она будет доступна в городском приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко в интервью "Сегодня".

Также он рассказал, что в следующем году в приложение планируют интегрировать:

  • информацию о состоянии качества воздуха;
  • расписание движения общественного транспорта;
  • возможность подать электронную петицию;
  • запись в Центр предоставления административных услуг.

"В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карту в приложение "Киев Цифровой". Больше не будет необходимости носить с собой пластиковую карточку", - рассказал Половинка.

В КГГА сообщили, что "Киев Цифровой" загрузили уже более 1,3 миллиона раз.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко озвучил новые цены на проезд в транспорте, которые могут ввести после зимы.

Кроме того, в наземном транспорте можно будет платить банковской картой со следующего года.

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