В Киеве появится виртуальная транспортная карта: что это значит и как ее получить
В Киеве появится виртуальная транспортная карта. Она будет доступна в городском приложении "Киев Цифровой".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко в интервью "Сегодня".
Также он рассказал, что в следующем году в приложение планируют интегрировать:
- информацию о состоянии качества воздуха;
- расписание движения общественного транспорта;
- возможность подать электронную петицию;
- запись в Центр предоставления административных услуг.
"В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карту в приложение "Киев Цифровой". Больше не будет необходимости носить с собой пластиковую карточку", - рассказал Половинка.
В КГГА сообщили, что "Киев Цифровой" загрузили уже более 1,3 миллиона раз.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко озвучил новые цены на проезд в транспорте, которые могут ввести после зимы.
Кроме того, в наземном транспорте можно будет платить банковской картой со следующего года.