У Києві з'явиться віртуальна транспортна картка: що це означає і як її отримати

У Києві з'явиться віртуальна транспортна картка. Вона буде доступна в міському застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинко в інтерв᾽ю " Сьогодні ".

Також він розповів, що наступного року у застосунок планують інтегрувати:

інформацію про стан якості повітря;

розклад руху громадського транспорту;

можливість подати електронну петицію;

запис у Центр надання адміністративних послуг.

"На початку наступного року в киян з’явиться можливість додати віртуальну транспортну картку у застосунок "Київ Цифровий". Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку", - розповів Половинка.

У КМДА повідомили, що "Київ Цифровий" завантажили вже понад 1,3 мільйона разів.