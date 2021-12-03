У Києві з'явиться віртуальна транспортна картка: що це означає і як її отримати
У Києві з'явиться віртуальна транспортна картка. Вона буде доступна в міському застосунку "Київ Цифровий".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинко в інтерв᾽ю "Сьогодні".
Також він розповів, що наступного року у застосунок планують інтегрувати:
- інформацію про стан якості повітря;
- розклад руху громадського транспорту;
- можливість подати електронну петицію;
- запис у Центр надання адміністративних послуг.
"На початку наступного року в киян з’явиться можливість додати віртуальну транспортну картку у застосунок "Київ Цифровий". Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку", - розповів Половинка.
У КМДА повідомили, що "Київ Цифровий" завантажили вже понад 1,3 мільйона разів.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко озвучив нові ціни на проїзд у транспорті, які можуть запровадити після зими.
Крім того, у наземному транспорті Києва можна буде платити банківською картою з наступного року.