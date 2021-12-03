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У Києві з'явиться віртуальна транспортна картка: що це означає і як її отримати

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 13:04
У Києві з'явиться віртуальна транспортна картка: що це означає і як її отримати Фото: в Києві з'явиться віртуальна транспортна картка (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві з'явиться віртуальна транспортна картка. Вона буде доступна в міському застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинко в інтерв᾽ю "Сьогодні".

Також він розповів, що наступного року у застосунок планують інтегрувати:

  • інформацію про стан якості повітря;
  • розклад руху громадського транспорту;
  • можливість подати електронну петицію;
  • запис у Центр надання адміністративних послуг.

"На початку наступного року в киян з’явиться можливість додати віртуальну транспортну картку у застосунок "Київ Цифровий". Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку", - розповів Половинка.

У КМДА повідомили, що "Київ Цифровий" завантажили вже понад 1,3 мільйона разів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко озвучив нові ціни на проїзд у транспорті, які можуть запровадити після зими.

Крім того, у наземному транспорті Києва можна буде платити банківською картою з наступного року.

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