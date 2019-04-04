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У Києві з'явилася вулиця Маккейна

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 13:57
У Києві з'явилася вулиця Маккейна
Фото: Джон Маккейн (facebook.com/johnmccain)

Вулиця Джона Маккейна з'явилася замість вулиці Івана Кудрі

У центральній частині Києва з'явилася вулиця, названа на честь американського сенатора Джона Маккейна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Киевради.

Повідомляється, що сьогодні на пленарному засіданні Київради депутати підтримали перейменування вулиці у Печерському районі. Зокрема, вони прийняли рішення перейменувати вулицю Івана Кудрі на вулицю Джона Маккейна. Також в повідомленні говориться, що ініціативу перейменування підтримала родина покійного американського політика.

Нагадаємо, Маккейн помер у серпні 2018 року у віці 81 року наступного дня після того, як з'явилася інформація про те, що він більше не буде продовжувати лікування від пухлини головного мозку. Маккейн належав до числа сенаторів, які виступали з найбільш жорсткою критикою щодо Росії. Зокрема, він не раз закликав ввести нові антиросійські санкції.

Маккейн був відомий як великий друг України, критикував попереднього президента США Барака Обаму за недостатню увагу до неї і закликав надати летальну зброю для боротьби проти російської агресії. За даними експертного опитування на початку 2015 він зайняв третє місце в списку кращих лобістів України в світі.

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