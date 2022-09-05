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В Киеве появится муниципальный банк: в мэрии объяснили, в чем его особенность

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Понедельник 05 сентября 2022 16:42
В Киеве появится муниципальный банк: в мэрии объяснили, в чем его особенность Фото: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В столице решили создать Муниципальный банк Киева. Городские власти намерены подать заявку на участие в открытом конкурсе на выводе с рынка неплатежеспособного банка АО "Банк Сич" и превратить его в универсальный финансовый инструмент города.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Виталия Кличко Николая Поворозника.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева - для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города. Муниципальный банк – это лучший и надежный инструмент для проектного финансирования и работы с международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами-партнерами. Для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры города и экономики в целом", - заявил Поворозник.

Он подчеркнул, что Муниципальный банк - оптимизация финансов города и значительная экономия средств общества.

"На рынке возникла уникальная ситуация, когда банк, который продолжает работать и выполняет все свои обязательства, можно приобрести за меньшие средства и не ждать полтора-два года, которые необходимы для создания нового банка. Для города приобретение существующего банка и превращение его в муниципальный, а также содержание этого банка будет стоить на год меньше, чем сегодня тратится на комиссии по обслуживанию в других банках", - сказал первый замглавы КГГА.

Поворозник подчеркнул, что для государства продажа банка КГГА является самым оптимальным решением в текущей ситуации и имеет значительные социальные и экономические преимущества. В частности, это позволит сохранить рабочие места, выполнять в полном объеме обязательства перед бизнесом и вкладчиками банка. К тому же привлечение государством инвестора-– это положительный сигнал об устойчивости и стабильности банковской системы Украины, убеждены в мэрии.

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КГГА Киев
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