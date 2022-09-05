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У Києві з’явиться Муніципальний банк: в мерії пояснили, в чому його особливість

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Понеділок 05 вересня 2022 16:42
У Києві з’явиться Муніципальний банк: в мерії пояснили, в чому його особливість Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У столиці вирішили створити Муніципальний банк Києва. Міська влада має намір подати заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ "Банк Січ" і перетворити його на універсальний фінансовий інструмент міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Віталія Кличка Миколи Поворозника.

"Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва - для подальшого його перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста. Муніципальний банк - найкращий та надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. Для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста і економіки загалом", - заявив Поворозник.

Він підкреслив, що Муніципальний банк - оптимізація фінансів міста і значна економія коштів громади.

"На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати і виконує всі свої зобов’язання, можна придбати за менші кошти і не очікувати півтора-два роки, що потрібні для створення нового банку. Для міста придбання існуючого банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках", - сказав перший заступник голови КМДА.

Поворозник підкреслив, що для держави продаж банку КМДА є найоптимальнішим рішенням у поточній ситуації та має вагомі соціальні та економічні переваги. Зокрема, це дозволить зберегти робочі місця, виконувати в повному обсязі зобов’язання перед бізнесом та вкладниками банку. До того ж залучення державою інвестора - це позитивний сигнал про стійкість та стабільність банківської системи України, переконані в мерії.

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