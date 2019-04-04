В Киеве появится еще 231 пункт проката велосипедов, - КГГА

С 9 апреля 2019 года в Киеве продолжат тестирование системы Bike Sharing. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Этот пилотный проект прошлого года имел довольно положительные отзывы среди киевлян и гостей города, поэтому и в этом году его действие продлено. Велосипеды можно будет найти на тридцати трех утвержденных локациях, привычных для велолюбителей", - отметил Поворозник.

Кроме того, по его словам, в настоящее время утверждены условия инвестиционного конкурса по созданию сети проката велосипедов.

"По условиям конкурса инвестор должен создать в городе Киеве еще 231 пункт проката и обеспечить наличие у них двух тысяч велосипедов, которые должны быть оборудованы программным обеспечением, GPS-трекерами и смарт-замками", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в рамках реализации проекта предусмотрено создание двух типов пунктов проката велосипедов - площадью 6 и 12 кв. м. Их размещение осуществляется путем нанесения голубой краской линий на асфальте, без установки сборно-разборных временных конструкций и без устройства фундаментов. Каждый велосипед должен быть оборудован смарт-замком, который блокирует механизм велосипеда и не дает возможности передвигаться на нем без осуществления оплаты, предупреждая при этом кражу; программным обеспечением для осуществления оплаты услуг проката и разблокировки смарт-замка велосипеда, а также GPS-трекером, который отслеживает точное местонахождение велосипеда.

"Пункты проката велосипедов появятся во всех районах столицы. Механизм проката велосипедов останется неизменным", - отметил Поворозник.

Ориентировочная стоимость реализации инвестиционного проекта по созданию сети Bike-sharing составляет 33,3 млн грн.

Как отмечается, в августе 2018 года в Киеве стартовал сервис Bike sharing от NextBike, который позволяет взять в аренду велосипед, пользуясь мобильным приложением. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с правилами и принять условия сервиса.

Первым шагом пользователя является регистрация в системе. Разработчики предлагают для этого три способа: с помощью web-сайта, мобильного приложения или горячей линии (последний способ является платным).

После того, как пользователь предоставит персональные данные (номер телефона, ФИО, город, электронная почта), ему будет присвоен идентификационный номер (PIN-код). Этот номер используется для получения велосипеда в аренду. Для завершения регистрации необходимо пополнить внутренний счет на 150 грн.

Чтобы взять велосипед, пользователь должен подойти к одной из станций (наличие свободных велосипедов отражается в приложении) и отсканировать QR-код, нанесенный на велосипед.

Представители компании отмечают необходимость использования QR-кода для начала аренды. Пользователям советуют быть внимательными и не нажимать кнопку "Аренда" в приложении, не находясь непосредственно возле выбранного велосипеда. Дело в том, что эта кнопка автоматически разблокирует замок велосипеда и, если вы не находитесь рядом с ним, кто-то другой может воспользоваться вашим байком, а средства будут списаны с вашего счета. Также это может привести к краже велосипеда и претензиям со стороны арендодателя.

Для завершения сеанса аренды пользователь должен вернуть велосипед на любую из станций и закрыть замок. После этого следует проверить в приложении - завершилась ли аренда.

В NextBike сообщили, что парковки велосипеда вне станции наказывается пеней в размере 250 грн.