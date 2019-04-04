В Києві з’явиться ще 231 пункт прокату велосипедів, - КМДА

Із 9 квітня 2019 року у Києві продовжать тестування системи Bike Sharing. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Цей пілотний проект минулого року мав досить позитивні відгуки серед киян та гостей міста, тому і цього року продовжено його дію. Велосипеди можна буде знайти на тридцяти трьох затверджених локаціях, звичних для велолюбителів", - зазначив Поворозник.

Окрім того, за його словами, наразі затверджено умови інвестиційного конкурсу з створення мережі прокату велосипедів.

"За умовами конкурсу інвестор має створити в місті Києві ще 231 пункт прокату та забезпечити наявність у них двох тисяч велосипедів, що мають бути обладнані програмним забезпеченням, GPS-трекерами та смарт-замками", - розповів Поворозник.

Він зазначив, що в рамках реалізації проекту передбачено створення двох типів пунктів прокату велосипедів - площею 6 та 12 кв. м. Їх розміщення здійснюється виключно шляхом нанесення блакитною фарбою ліній на асфальті, без встановлення збірно-розбірних тимчасових конструкцій та без облаштування фундаментів. Кожен велосипед повинен бути обладнаний смарт-замком, який блокує механізм велосипеда і не дає можливості пересуватися на ньому без здійснення оплати, попереджаючи при цьому крадіжку; програмним забезпеченням для здійснення оплати послуг прокату та розблокування смарт-замка велосипеда, а також GPS-трекером, що відслідковує точне місцезнаходження велосипеда.

"Пункти прокату велосипедів з’являться в усіх районах столиці. Механізм прокату велосипедів залишиться незмінним", - зауважив Поворозник.

Орієнтовна вартість реалізації інвестиційного проекту зі створення мережі Bike-sharing складає 33,3 млн грн.

Як зазначається, у серпні 2018 року у Києві стартував сервіс Bike sharing від NextBike, який дозволяє взяти в оренду велосипед, користуючись мобільним додатком. Перед початком користування необхідно уважно ознайомитися із правилами та прийняти умови сервісу.

Першим кроком користувача є реєстрація у системі. Розробники пропонують для цього три способи: за допомогою web-сайту, мобільного додатку чи гарячої лінії (останній спосіб є платним).

Після того, як користувач надасть персональні данні (номер телефону, ПІБ, місто, електронна пошта), йому буде присвоєно ідентифікаційний номер (PIN-код). Цей номер використовується для отримання велосипеда в оренду. Для завершення реєстрації необхідно поповнити внутрішній рахунок на 150 грн.

Аби взяти велосипед, користувач має підійти до однієї зі станцій (наявність вільних велосипедів відображається у додатку) та відсканувати QR-код, нанесений на велосипед.

Представники компанії наголошують на необхідності використання саме QR-коду для початку оренди. Користувачам радять бути уважними і не натискати кнопку "Оренда" у додатку, не перебуваючи безпосередньо біля обраного велосипеда. Справа в тому, що ця кнопка автоматично розблокуєте замок велосипеда і, якщо ви не знаходитесь поруч із ним, хтось інший може скористатися вашим байком, а кошти будуть зписані з вашого рахунку. Також це може призвести до крадіжки велосипеда та претензій з боку орендодавця.

Для завершення сеансу оренди користувач має повернути велосипед на будь-яку зі станцій та замкнути замок. Після цього слід перевірити у додатку - чи завершилася оренда.

У NextBike повідомили, що паркування велосипеду поза станцією карається пенею у розмірі 250 грн.