В Киеве появился проспект Любомира Гузара

Киеврада переименовал улицу Выборгскую в Соломенском районе на улицу Олексы Тихого, а также проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара. Об этом сообщает РБК-Украина на пресс-службу Киеврады.

Проспект Космонавта Комарова пролегает в жилом массиве Отрадный, от улицы Гарматной до железнодорожного путепровода и проспекта Леся Курбаса. Был назван в честь летчика-космонавта СССР.

Теперь проспект будет носить имя Любомира Гузара (1933 - 2017) - выдающегося украинского религиозного деятеля, патриарха - предстоятеля Україинской Греко-Католической Церкви. Его считают одним из моральных авторитетов украинцев в 1990-2010-х годах. Умер в Киеве, похоронен в столичном Патриаршем соборе.

Улица Выборгская пролегает от Борщаговской улицы до улицы Николая Василенко через местности Казенные дачи, Караваевы дачи, Шулявка и Грушки. Название "Виборгська" приобрела в 1955 году, в честь российского города Выборг. Современное название уточнено в соответствии с нормами правописания с 2012 года.

Отмечается, что улица переименована в честь Олексы Тихого (1927 - 1984) - украинского диссидента, правозащитника, языковеда и педагога. Выступал в защиту украинского языка, член-основатель Украинской Хельсинской группы, киевлянин. Умер в заключении, перезахоронен на Байковом кладбище.

Столичная власть напоминает, что в случае переименования улицы нет потребности менять адрес регистрации в паспорте. Кроме того, документы на право собственности, авто и другие правоустанавливающие документы, в которых указано старое название остаются действующими. Переименование улицы также никоим образом не влияет на реализацию избирательного права.

Ранее сообщалось, что в центральной части Киева появилась улица, названная в честь американского сенатора Джона Маккейна.