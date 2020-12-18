У Києві знову пошкодили Скляний міст. Підозрюють вандалів

Фото: Скляний міст у Києві (t.me/KyivCityOfficial)

У п'ятницю, 18 грудня, у Києві на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз виявили тріщину в склі. Ймовірна причина пошкодження мосту є вандалізм.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зараз ділянку з пошкодженим захищений склом огороджена. Споруда знаходиться під контролем балансоутримувача.

Повідомляється, що зараз вивчаються записи з камер відеоспостереження.

"Всі роботи по відновленню та заміні скла виконає підрядник, який будував об'єкт. Адже діють гарантійні зобов'язання. З міського бюджету кошти витрачати не будуть", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня електроопори на Шулявському мосту впали. В результаті падіння було пошкоджено декілька автомобілів, які проїжджали по шляхопроводу.

Через падіння електроопор поліція порушила справу за фактом порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд. Люди в результаті інциденту не постраждали.

Крім того, електроопори також заблокували рух по Шулявському шляхопроводу, що спричинило транспортний колапс у Києві. Зокрема, столицю скували сильні затори.