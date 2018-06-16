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В Киеве сообщили о минировании 6 станций метро

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 23:01
Фото: станция метро "Героев Днепра" (УНИАН)
Фото: станция метро "Героев Днепра" (УНИАН)

Станции закрыты для проверки

В Киеве идет проверка станций метро. Поступила информация о возможном заминировании основных станций метро, информирует Twitter киевского метрополитена.

Сообщается, что поступил анонимный звонок с информацией, что станции заминировали.

"Внимание! Станции "Крещатик", "Майдан Независимости", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого" закрыто для проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 17 мая пройдет Марш равенства. Организаторы Марша равенства опубликовали инструкцию по безопасности для участников
 

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Теги публикации: Киев, Киев, метро, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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