В Киеве сообщили о минировании 6 станций метро

Станции закрыты для проверки
В Киеве идет проверка станций метро. Поступила информация о возможном заминировании основных станций метро, информирует Twitter киевского метрополитена.
Сообщается, что поступил анонимный звонок с информацией, что станции заминировали.
"Внимание! Станции "Крещатик", "Майдан Независимости", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого" закрыто для проверки", - говорится в сообщении.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2018
Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадка на "Льва Толстого" зачинено для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування.
Напомним, в Киеве с 17 мая пройдет Марш равенства. Организаторы Марша равенства опубликовали инструкцию по безопасности для участников
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