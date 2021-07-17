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В Киеве посреди улицы произошла стрельба. Пострадал человек

Новина українською →
Киев, Суббота 17 июля 2021 17:39
В Киеве посреди улицы произошла стрельба. Пострадал человек Фото: в Киеве посреди улицы произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 июля в столице на улице Уманской произошла стрельба. В результате инцидента был ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Уманской слышны выстрелы",- говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что на улице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелил в ногу другому, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал.

Однако при проверке информации полицейские установили свидетеля, он видел мужчину, который держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие.

Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и потянул его в подъезд.

Отмечено, что правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему.

Сейчас решается вопрос об определении правовой квалификации.

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