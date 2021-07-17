У Києві посеред вулиці сталася стрілянина. Постраждав чоловік
Сьогодні, 17 липня в столиці на вулиці Уманській сталася стрілянина. Внаслідок інциденту було поранено чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Уманській чути постріли", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з’ясували, що на вулиці між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один вистрілів у ногу іншого, а потім нібито заштовхав у під’їзд і деякий час там тримав.
Однак під час перевірки інформації поліцейські встановили свідка, він бачив чоловіка, який тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю.
Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітив інший чоловік і підійшов до нього, аби надати медичну допомогу і потягнув його у під’їзд.
Зазначено, що правоохоронці до приїзду лікарів надали допомогу потерпілому.
Наразі вирішується питання про визначення правової кваліфікації.