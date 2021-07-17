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У Києві посеред вулиці сталася стрілянина. Постраждав чоловік

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Київ, Субота 17 липня 2021 17:39
У Києві посеред вулиці сталася стрілянина. Постраждав чоловік Фото: у Києві посеред вулиці сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 липня в столиці на вулиці Уманській сталася стрілянина. Внаслідок інциденту було поранено чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Уманській чути постріли", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що на вулиці між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один вистрілів у ногу іншого, а потім нібито заштовхав у під’їзд і деякий час там тримав.

Однак під час перевірки інформації поліцейські встановили свідка, він бачив чоловіка, який тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю.

Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітив інший чоловік і підійшов до нього, аби надати медичну допомогу і потягнув його у під’їзд.

Зазначено, що правоохоронці до приїзду лікарів надали допомогу потерпілому.

Наразі вирішується питання про визначення правової кваліфікації.

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постраждалі Стрільба
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