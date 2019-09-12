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У Києві на отриманні хабара затримали посадовця та адвоката

Новини » Надзвичайні події    12.09.2019 - 23:09
У Києві на отриманні хабара затримали посадовця та адвоката
Фото: на місці затримання (kyiv.gp.gov.ua/)

Адвокат виступав посередником

У Києві у четвер, 12 вересня, правоохоронці затримали на отриманні неправомірної вигоди посадовця Держпраці та адвоката, який виступав посередником. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр столичної прокуратури.

Як повідомляється, керівник одного з підрозділів Генерального управління Держпраці в Київській області вимагав від одного з суб'єктів господарювання хабар у розмірі 60 тисяч гривень. За винагороду чиновник обіцяв не вносити в акт перевірки виявлені порушення.

Зазначається, що відразу після одержання хабара правоохоронці затримали чиновника та адвоката, який виступав посередником, у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. На даний момент вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні корупційного злочину.

Також відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві співробітники Держбюро розслідувань затримали на отриманні хабаря заступника начальника одного з відділів ГУ Національної поліції у Харківській області. Правоохоронець вимагав та одержав 2 тис. доларів за закриття кримінальної справи.

Крім того, у Києві правоохоронці на отриманні неправомірної вигоди затримали слідчого Печерського управління поліції. Слідчий отримав 35 тис. гривень за повернення техпаспорта на мотоцикл, який був вилучений за виготовлення і використання підробленого документа.

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