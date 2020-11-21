ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве полностью выгорела маршрутка, жертв нет

Автор: РБК-Украина

В Киеве вечером 21 ноября загорелся маршрутный автобус. Пожар потушили, жертв и пострадавших нет.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

Отметим, изначально появилась информация о взрыве в маршрутке в районе станции метро "Академгородок". Однако в комментарии РБК-Украина в ГСЧС не смогли подтвердить эту информацию.

"На момент приезда спасателей маршрутка горела. По состоянию на 17:35 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - отметила Водолага.

Самые читаемые новости

Тем временем в социальных сетях публикуют видео инцидента.

По предварительной информации, кроме водителя в маршрутке никого не было.

Напомним, ранее в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате инцидента пострадали люди.

До этого на Выдубичах маршрутный автобус на полной скорости снес палатку с продуктами, в результате аварии были погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевпожармаршрутка