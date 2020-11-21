У Києві повністю вигоріла маршрутка, жертв немає

У Києві увечері 21 листопада загорівся маршрутний автобус. Пожежу погасили, жертв і постраждалих немає.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага.

Відзначимо, спочатку з'явилася інформація про вибух в маршрутці в районі станції метро "Академмістечко". Однак в коментарі РБК-Україна в ДСНС не змогли підтвердити цю інформацію.

"На момент приїзду рятувальників маршрутка горіла. Станом на 17:35 пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає", - зазначила Водолага.

Тим часом в соціальних мережах публікують відео інциденту.

За попередньою інформацією, крім водія в маршрутці нікого не було.

Нагадаємо, раніше в Києві сталося лобове зіткнення маршрутки і легкового автомобіля. В результаті інциденту постраждали люди.

До цього на Видубичах маршрутний автобус на повній швидкості зніс намет з продуктами, в результаті аварії були загиблі та постраждалі. За попередньою інформацією, водій автобуса виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ.