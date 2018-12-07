В Киеве полиция задержала группу иностранцев, которые грабили машины

Фото: задержание злоумышленников (npu.gov.ua)

Злоумышленники причастны как минимум к четырем преступлениям

В Киеве полиция задержала группу иностранцев, которые грабили автомобили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города Киева.

Как отмечается, житель Киева сообщил полиции, что его ограбили на перекрестке улиц Валерия Лобановского и Владимира Брожка. Он шел из банка и направлялся к машине, как вдруг к нему подбежали трое неизвестных, разбили стекло и, угрожая, забрали рюкзак, в котором было 15 тыс. долларов.

Полиция впоследствии задержала трех фигурантов преступной группы, а по месту их пребывания в городе Вишневое провели обыск.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что было задержано трех граждан другого государства с одесской регистрацией проживания. Они ранее были судимы за аналогичные преступления. Четвертый сообщник - уроженец Луганщины, который с января в розыске за разбой в Днепропетровской области.

"Злоумышленники передвигались различными автомобилями. С места совершения последнего преступления убегали автомобилем "Фольксваген". Задерживали их возле дома, где они скрывались. Двух сообщников, которые угрожали применить гранату, остановили, как только они попытались забежать в дом. Водитель и луганчанин тоже пытались скрыться на автомобиле и оказали вооруженное сопротивление", - рассказал Крищенко.

Он также отметил, что правонарушители совершили наезд на полицейского, в результате чего было принято решение применить оружие. При задержании владелец авто получил огнестрельное ранение бедра. Его подельнику с Луганщины удалось скрыться, его разыскивает полиция.

Фото: задержание злоумышленников (kyiv.npu.gov.ru)

Во время обысков по месту проживания злоумышленников правоохранители обнаружили гранату Ф-1 с запалом, патроны калибра 9 и 7,62 мм, пистолет "Форт-12" с патронами, номер которого уничтожен, пистолет Макарова с патронами, а также балаклавы, вязаные перчатки, документы, мобильные телефоны, несколько комплектов государственных номеров и устройство для искусственного создания радио и GSM-помех.

Кроме того, полиция установила причастность злоумышленников еще в четырех аналогичных преступлений в Киев.

Напомним,правоохранители Киевской области задержали одного из нападавших на инкассаторов в Ирпени, которые похитили из инкассаторской машины 5 банковских кассет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Львове на Лычаковском задержали троих иностранцев, которые пытались зажечь файеры.