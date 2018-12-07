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У Києві поліція затримала групу іноземців, які грабували машини

Новини » Надзвичайні події    07.12.2018 - 20:31
У Києві поліція затримала групу іноземців, які грабували машини
Фото: затримання зловмисників (npu.gov.ua)

Зловмисники причетні щонайменше до чотирьох злочинів

У Києві поліція затримала групу іноземців, які грабували автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста Києва.

Як зазначається, житель Києва повідомив поліції, що його пограбували на перехресті вулиць Валерія Лобановського та Володимира Брожка. Він йшов із банку і прямував до автівки, як раптом до нього підбігли троє невідомих, розбили скло та, погрожуючи, забрали рюкзак, в якому було 15 тис. доларів.

Поліція згодом затримала трьох фігурантів злочинної групи, а за місцем їх перебування у місті Вишневе провели обшук.

Глава поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що було затримано трьох громадян іншої держави з одеською реєстрацією проживання. Вони раніше були судимі за аналогічні злочини. Четвертий спільник - уродженець Луганщини, який із січня у розшуку за розбій у Дніпропетровській області.

"Зловмисники пересувалися різними автомобілями. З місця вчинення останнього злочину втікали автомобілем "Фольксваген". Затримували їх біля будинку, де вони переховувалися. Двох спільників, які погрожували застосувати гранату, зупинили, як тільки вони спробували забігти до помешкання. Водій і луганчанин теж намагалися втекти автомобілем і вчинили збройний опір", - розповів Крищенко. 

Він також зазначив, що правопорушники скоїли наїзд на поліцейського, внаслідок чого було прийнято рішення застосувати зброю. При затриманні власник авто отримав вогнепальне поранення стегна. Його спільнику з Луганщини вдалося втекти, його розшукує поліція. 

Фото: затримання зловмисників (kyiv.npu.gov.ua)

Під час обшуків за місцем продивання зловмисників правоохоронці виявили гранату Ф-1, із запалом, набої калібру 9 та 7,62 мм, пістолет "Форт-12" із набоями, номер якого знищено, пістолет Макарова із набоями, а також балаклави, в’язані рукавиці, документи, мобільні телефони, кілька комплектів державних номерів і пристрій для штучного створення радіо та GSM-перешкод.

Крім того, поліція встановила причетність зловмисників ще до чотриьох аналогічних злочинів у Києва. 

Нагадаємо,правоохоронці Київської області затримали одного з нападників на інкасаторів в Ірпені, які викрали з інкасаторської машини 5 банківських касет. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львові на Личаківському затримали трьох іноземців, які намагались запалити фаєри. 

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