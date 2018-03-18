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В Киеве полиция задержала двух активистов, разбиравших конструкции на Майдане

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 17:15
Фото: пикет на Майдане в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пикет на Майдане в Киеве (РБК-Украина)

Участников пикета доставили в управление полиции

Полиция Киева задержала двух участников митинга, которые сегодня, 18 марта 2018 года, на Майдане Независимости были в числе активистов, разобрали металлические конструкции. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

По словам начальника полиции Киева, все эти действия правоохранители должным образом зафиксировали. Двух активных участников доставили в управление полиции.

"За призывами спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка ", - отметил Корищенко.

В то же время руководитель акция в центре столицы прошла без грубых нарушений правопорядка.

Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на Майдане Независимости состоялся "Марш за отставку Порошенко". Активисты начали разбирать конструкции, установленные несколько недель назад.

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Теги: Киев, пикет, Митинг
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