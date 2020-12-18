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В Киеве полиция выявила 5 подпольных игорных залов

Киев, Пятница 18 декабря 2020 13:09
В Киеве полиция выявила 5 подпольных игорных залов
Фото: игорное заведение (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Киеве полиция выявила и пресекла деятельность пяти игорных заведений. Они находились на территории Днепровского и Соломенского районов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщается, в рамках расследования уголовного производства правоохранители задокументировали и пресекли незаконное функционирование четырех игорных заведений на территории Днепровского района. Посетителей там принимали по предварительному звонку.

"В одном из игорных заведений на улице Пражский, который проработал всего несколько дней на момент проведения обыска, находилось 13 человек. Другое игорное заведение только готовилось принять "игроков", - отметили в ведомстве.

Кроме того, полиция пресекла деятельность еще одного нелегального игорного заведения на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы.

Фото: игорные заведения (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве правоохранители прекратили деятельность трех нелегальных игорных заведений. Они работали в Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах.

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