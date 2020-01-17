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В Киеве полиция разоблачила незаконный "детский сад"

Новости » Общество     17.01.2020 - 17:46
В Киеве полиция разоблачила незаконный "детский сад"
Фото: разоблаченный "детский сад" (facebook.com/UA.KyivPolice)

Там удерживали 11 детей

В Киеве правоохранители обнаружили незаконное содержание 11 малолетних детей в так называемом "детском саду". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что "детский сад"не имеет разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Так, в Подольское управление полиции поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержится более 10 детей.

На месте происшествия полицейские обнаружили детей, которые находились на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался.

Полицейские через неотложный обыск попали внутрь, где кроме мужчины обнаружили еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к малолетним. В полиции заявляют, что пребывание детей в данном помещении представляет для них опасность, а именно из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания.

Фото: разоблаченный "детский сад" (facebook.com/UA.KyivPolice)

Малолетних детей передали родителям, которых вызвали на место для выяснения обстоятельств. В дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях.

По указанному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в помещении больницы в Подольском районе Киева травмировался малолетний ребенок, полицейские проводят проверку. На ребенка упали двери.

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