У Києві поліція викрила незаконний "дитячий садок"

Фото: викритий "дитячий садок" (facebook.com/UA.KyivPolice)

Там утримували 11 дітей

У Києві правоохоронці виявили незаконне утримання 11 малолітніх дітей у так званому "дитячому садочку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що "дитячий садок"не має дозвільних документів та не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Так, до Подільського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в приватному будинку на вулиці Достоєвського незаконно функціонує дитячий садочок, де утримують більше 10 дітей.

На місці події поліцейські виявили дітей, які перебували на вулиці. Чоловік, який знаходився поруч, при появі правоохоронців одразу завів дітей до будинку та від спілкування відмовився.

Поліцейські через невідкладний обшук потрапили всередину, де окрім чоловіка виявили ще двох жінок, які не мали жодного відношення до малолітніх. У поліції заявляють, що перебування дітей в даному приміщенні становить для них небезпеку, а саме черех недотримання санітарно-гігієнічних вимог, відсутність відповідної пожежної безпеки, невідповідність норм харчування.

Фото: викритий "дитячий садок" (facebook.com/UA.KyivPolice)

Малолітніх дітей було передано батькам, яких викликали на місце для з’ясування обставин. У подальшому працівники сектору ювенальної превенції перевірять вказані родини з метою встановити причини, які штовхають батьків залишати своїх дітей в невідповідних для цього умовах.

За вказаним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше повідомлялося, що в приміщенні лікарні у Подільському районі Києва травмувалася малолітня дитина, поліцейські проводять перевірку. На дитину упали двері.