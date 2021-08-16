В Киеве полицейский четыре года не ходил на работу и получал зарплату. Ему грозит тюрьма

Департамент внутренней безопасности Нацполиции выявил бывшего полицейского, который четыре года не ходил на работу и получал зарплату. В этом ему помогал его непосредственный начальник. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным следствия, сотрудник одного из управлений Национальной полиции в Киеве с октября 2016 года по декабрь 2019-го получал заработную плату, не выходя на работу. При этом все это время он находился во Львове. В этом ему помогал его непосредственный начальник, который долгие месяцы всеми способами скрывал факт отсутствия подчиненного.

Сумма ущерба государству составила 400 тысяч гривен. В настоящее время они задержаны. Им сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Они могут сесть в тюрьму на срок до 8 лет.