UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве полицейский четыре года не ходил на работу и получал зарплату. Ему грозит тюрьма

Автор: Дмитрий Кузнецов

Департамент внутренней безопасности Нацполиции выявил бывшего полицейского, который четыре года не ходил на работу и получал зарплату. В этом ему помогал его непосредственный начальник. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, сотрудник одного из управлений Национальной полиции в Киеве с октября 2016 года по декабрь 2019-го получал заработную плату, не выходя на работу. При этом все это время он находился во Львове. В этом ему помогал его непосредственный начальник, который долгие месяцы всеми способами скрывал факт отсутствия подчиненного.

Сумма ущерба государству составила 400 тысяч гривен. В настоящее время они задержаны. Им сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Они могут сесть в тюрьму на срок до 8 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГБР