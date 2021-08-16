У Києві поліцейський чотири роки не ходив на роботу і отримував зарплату. Йому загрожує в'язниця

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції виявив колишнього поліцейського, який чотири роки не ходив на роботу і отримував зарплату. У цьому йому допомагав його безпосередній начальник. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

За даними слідства, співробітник одного з управлінь Національної поліції в Києві з жовтня 2016 року по грудень 2019-го отримував заробітну плату, не виходячи на роботу. При цьому весь цей час він перебував у Львові. У цьому йому допомагав його безпосередній начальник, який довгі місяці всіма способами приховував факт відсутності підлеглого.

Сума збитків державі склала 400 тисяч гривень. В цей час вони затримані. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем). Вони можуть сісти у в'язницю на строк до 8 років.