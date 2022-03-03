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В Киеве полицейские задержали диверсантов с арсеналом оружия

Автор: Людмила Жукова

В Киеве полиция задержали диверсантов с большим арсеналом оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Полицейские разоблачили четырех диверсантов на одной из станций метро, когда они осуществляли фотофиксацию.

В их автомобиле полицейские обнаружили арсенал оружия, в том числе РПГ-7 и заряд к нему, автоматы Калашникова со снаряженными магазинами, гранаты, самодельное взрывное устройство и тротиловые шашки.

Во время обеспечения общественной безопасности, сотрудники Департамента миграционной полиции совместно с полицейскими столичного управления метрополитена обнаружили двух мужчин, которые украдкой пытались сфотографировать вход в станцию и прилегающую территорию.

Неподалеку правоохранители обнаружили автомобиль, в котором находились сообщники задержанных. Всех диверсантов задержали.

Во время проверки правоохранители обнаружили в их автомобиле арсенал оружия: РПГ-7, заряд к нему, автоматы Калашникова АК-74 со снаряженными магазинами и большое количество патронов 5,45 мм, гранаты, самодельное взрывное устройство, тротиловые шашки, военные ножи.

Кроме того, ДРГ имела с собой канистры с бензином, карты Киева и поддельные пропуска.

Группу передали работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, что российским диверсионно-разведывательным группам начали выдавать украинские паспорта.

Также в МВД рассказали, что делать, если вы увидели диверсантов или вражеские ДРГ.

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Киев