В Киеве погибла журналистка оппозиционного российского издания The Insider

В частности, Баулина по редакционному заданию снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района Киева и попала под новый ракетный обстрел.

Сообщается, что вместе с ней погиб еще один гражданский, два человека, которые ее сопровождали, ранены и госпитализированы.

Ранее Баулина работала в структурах политика Алексея Навального - на ютуб-канале "Навальный LIVE" и в Фонде борьбы с коррупцией. Также после запрета ФБК и признания его экстремистской организацией в России в июне 2021 года, она уехала из страны.

Отмечается, что Оксана уехала в Украину как корреспондент и успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.