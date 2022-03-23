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У Києві загинула журналістка опозиційного російського видання The Insider

У Києві загинула російська журналістка (t.me.usov_ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві під час виконання редакційного завдання загинула журналістка опозиційного російського видання The Insider Оксана Бауліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Зокрема, Бауліна за редакційним завданням знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району Києва та потрапила під новий ракетний обстріл.

Повідомляється, що разом з нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені й госпіталізовані.

Раніше Бауліна працювала у структурах політика Олексія Навального - на ютуб-каналі "Навальний LIVE" та у Фонді боротьби з корупцією. Також після заборони ФБК та визнання його екстремістською організацією в Росії у червні 2021 року, вона виїхала з країни.

Зазначається, що Оксана поїхала в Україну як кореспондент та встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

Раніше ми повідомляли, що на лінії фронту під Києвом зник фоторепортер і журналіст Макс Левін.

Також ми писали, що у Росії проти журналіста Гордона порушили справу.

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