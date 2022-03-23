У Києві загинула журналістка опозиційного російського видання The Insider

Зокрема, Бауліна за редакційним завданням знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району Києва та потрапила під новий ракетний обстріл.

Повідомляється, що разом з нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені й госпіталізовані.

Раніше Бауліна працювала у структурах політика Олексія Навального - на ютуб-каналі "Навальний LIVE" та у Фонді боротьби з корупцією. Також після заборони ФБК та визнання його екстремістською організацією в Росії у червні 2021 року, вона виїхала з країни.

Зазначається, що Оксана поїхала в Україну як кореспондент та встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.