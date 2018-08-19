В Киеве подтопило места раскопок на Почтовой площади

Сильный ливень затопил раскопки старинной улицы ХІ-ХІІ веков

В Киеве на Почтовой площади сильный ливень ночью, 18 августа, затопил раскопки старинной улицы ХІ-ХІІ веков. Об этом сообщила на своей странице в Facebook киевский краевед Анабелла Морина.

"Работники коммунального предприятия откачивают воду в подземелье Почтовой площади. Залило раскопки больше, чем при прорыве магистральной трубы водопровода. Также сильно заливало прошлой осенью. Сейчас к воде, которая течет по земле, добавились ручьи, стекающие по стенам - в том месте, где вода уже нашла проход при аварии", - написала она.

Морина также добавила, что система дренажа и водоотведения на Почтовой ручная.

Отметим, что 9 августа результате аварии на водопроводе произошло вытекание воды, которая заполнила транзитный коллектор, проходящий вдоль археологических раскопок, были переполнены дренажные колодцы. С декабря 2017 года приостановлены любые строительные работы Управлением охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации, поэтому дренажная система не достроена, и произошло вытекание воды в подземное пространство.

Православных со светлым праздником! Пока бьют церковные колокола, работники коммунального предприятия откачивают воду в... Опубліковано Annabella Morina Неділя, 19 серпня 2018 р.

Напомним, Styler сообщало, что по этой причине на месте находок и непосредственно над ними, на территории Почтовой площади, 10 августа собрались активисты для акции протеста. В этот день они решили перекрыть проход части площади, которая находится над раскопками, мотивируя такое решение тем, что этот участок из-за подтопления стал аварийно-опасным.

По предварительным выводам служб, подтопление произошло из-за недоработки застройщика, ведь именно они должны были создать здесь дренажную систему, предоставив ее Киевводоканала, говорят они.