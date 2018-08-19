У Києві підтопило місця розкопок на Поштовій площі

Сильна злива затопила розкопки старовинної вулиці ХІ-ХІІ століть

У Києві на Поштовій площі сильна злива вночі, 18 серпня, затопив розкопки старовинної вулиці ХІ-ХІІ століть. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook київський краєзнавець Анабелла Моріна.

"Працівники комунального підприємства відкачують воду в підземеллі Поштової площі. Залило розкопки більше, ніж при прорив магістральної труби водопроводу. Також сильно заливало минулої осені. Зараз до води, яка тече по землі, додалися струмки, стікають по стінах - у тому місці, де вода вже знайшла прохід при аварії", - написала вона.

Моріна також додала, що система дренажу та водовідведення на Поштовій ручна.

Зазначимо, що 9 серпня внаслідок аварії на водопроводі сталося витікання води, яка заповнила транзитний колектор, що проходить уздовж археологічних розкопок, були переповнені дренажні колодязі. З грудня 2017 року припинені будь-які будівельні роботи Управлінням охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації, тому дренажна система не добудована, і сталося витікання води в підземний простір.

Православних зі світлим святом! Поки б'ють церковні дзвони, працівники комунального підприємства відкачують воду... Опубліковано Annabella Morina Неділя, 19 серпня 2018 р.

Нагадаємо, Styler повідомляло, що з цієї причини на місці знахідок і безпосередньо над ними, на території Поштової площі, 10 серпня зібралися активісти для акції протесту. В цей день вони вирішили перекрити прохід частині площі, яка знаходиться над розкопками, мотивуючи таке рішення тим, що ця ділянка через підтоплення став аварійно-небезпечним.

За попередніми висновками служб, підтоплення сталося через недоробки забудовника, адже саме вони повинні були створити тут дренажну систему, надавши її Київводоканалу, кажуть вони.