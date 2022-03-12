В Киеве на Подоле сбили беспилотник: от взрыва загорелось здание Ощадбанка

Около 6:17 утра в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на улице Хорива. Спасатели установили, что в результате попадания беспилотника загорелась кровля 4-этажного административного здания.

"На Подоле в Киеве произошел взрыв, в результате которого произошло возгорание помещения Сбербанка", - сообщил Геращенко.

Фото: В Киеве на Подоле сбили беспилотник (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Правоохранители предварительно установили, что на Подоле сбили беспилотный летательный аппарат.

В 7:34 пожар локализован на площади 50 кв. метров, а уже в 8:34 - ликвидирован.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: В Киеве на Подоле сбили беспилотник (facebook.com/MNS.GOV.UA)