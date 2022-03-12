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У Києві на Подолі збили безпілотник: від вибуху загорілася будівля Ощадбанку

Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 12 березня, в Подільському районі Києва збили безпілотник. В результаті вибуху почалося загоряння в будівлі Ощадбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави МВС Антона Геращенка в Telegram та прес-службу ДСНС у Facebook.

Близько 6: 17 ранку до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хорива. Рятувальники встановили, що в результаті попадання безпілотника загорілася покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі.

"На Подолі в Києві стався вибух, в результаті якого сталося загоряння приміщення Ощадбанку", - повідомив Геращенко.

Фото: у Києві на Подолі збили безпілотник (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Правоохоронці попередньо встановили, що на Подолі збили безпілотний літальний апарат.

О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв.метрів, а вже о 8: 34 - ліквідовано.

Постраждалих в результаті події немає.

Фото: у Києві на Подолі збили безпілотник (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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