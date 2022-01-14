В Киеве на Подоле произошел обрыв линии электропередач. Образовалась пробка
Фото: знак аварийной остановки (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Подольском районе Киева из-за обрыва линии электропередач затрудненно движение автомобилей. Аварийная служба занимается устранением проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".
"На Глубочицкой, 32 произошел обрыв линии электропередач", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что на месте уже работает аварийная служба, однако из-за скопления автомобилей образовалась пробка.
Напомним, в пятницу, 31 декабря, в Киеве произошло масштабное ДТП. На улице Глубочицкой столкнулись несколько автомобилей. В результате одна машина влетела в дерево. Из-за аварии движение трамваев временно было заблокировано.