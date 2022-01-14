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В Киеве на Подоле произошел обрыв линии электропередач. Образовалась пробка

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Киев, Пятница 14 января 2022 16:53
В Киеве на Подоле произошел обрыв линии электропередач. Образовалась пробка Фото: знак аварийной остановки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В Подольском районе Киева из-за обрыва линии электропередач затрудненно движение автомобилей. Аварийная служба занимается устранением проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

"На Глубочицкой, 32 произошел обрыв линии электропередач", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на месте уже работает аварийная служба, однако из-за скопления автомобилей образовалась пробка.

Напомним, в пятницу, 31 декабря, в Киеве произошло масштабное ДТП. На улице Глубочицкой столкнулись несколько автомобилей. В результате одна машина влетела в дерево. Из-за аварии движение трамваев временно было заблокировано.

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