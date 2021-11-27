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У Києві на Подолі невідомі розгромили бар. Поліція почала кримінальне провадження

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Київ, Субота 27 листопада 2021 01:36
У Києві на Подолі невідомі розгромили бар. Поліція почала кримінальне провадження Фото: у Києві на Подолі невідомі розгромили бар (facebook.com/hvlvbar)
Автор: Анна Полисученко

У Києві на Подолі невідомі розгромили бар. Поліція почала кримінальне провадження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Група молодих людей за допомогою підручних засобів розбили вітрину закладу і намагалися проникнути всередину. Після того, як у них цього не вийшло, вони вдалися до втечі.

Проводяться першочергові слідчі дії, поліцейські опитують свідків і очевидців, а також встановлюють всі обставини цієї події.

"При відпрацюванні території наряди правоохоронців за наявними прикметами виявили 12 осіб і доставили їх в Подільське управління поліції. Поки з ними спілкуються поліцейські, які встановлюють причетність молодих людей до вищевказаних подій, а також мотиви їхнього вчинку", - йдеться в повідомленні поліції.

Відомості щодо цієї події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Тривають слідчі дії.

Поряд з цим представники бару заявляють про те, що невідомі залили двох охоронців закладу сльозогінним газом, а також побили їх по спині і руках телескопічними кийками. Також у прес-службі бару скаржаться на бездіяльність поліції.

"Три тижні на бар "Хвильовий" регулярно нападають невідомі. Перший масовий напад стався 6 листопада, про який ми повідомляли поліції і зажадали втручання", - заявляють представники бару.

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