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В Киеве на Подоле горел ресторан

Автор: Валерия Полищук

В Киеве на Андреевском спуске произошел пожар в здании ресторана "Гнездо". Возгорание произошло на крыше двух этажного здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"14 ноября в службу спасения в 17:28 поступила информация о том, что в Подольском районе по ул. Андреевский спуск, 21 на крыше двухэтажного здания ресторана "Гнездо" возник пожар", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали спасатели из пожарно-спасательного подразделения.

Площадь возгорания составила около 15 кв.м.

В 18:14 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекали 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Фото: В Киеве на Подоле горел ресторан (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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