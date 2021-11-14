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У Києві на Подолі горів ресторан

Автор: Валерія Поліщук

У Києві на Андріївському узвозі сталася пожежа в будівлі ресторану "Гніздо". Займання сталося на даху двох поверхової будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"14 листопада в службу порятунку о 17:28 надійшла інформація про те, що в Подільському районі по вул.Андріївський узвіз, 21 на даху двоповерхової будівлі ресторану "Гніздо" виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали рятувальники з пожежно-рятувального підрозділу.

Площа загоряння склала близько 15 кв. м.

О 18: 14 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучали 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Фото: у Києві на Подолі горів ресторан (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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КиївПожежа