В Киеве почтили память Лобановского 

Фото: памятник Валерию Лобановскому (fcdynamo.kiev.ua)

В Киеве почтили память футболиста и тренера Валерия Лобановского. 6 января исполняется 82 года со дня его рождения.

Об этом говорится на сайте "Динамо".

"Сердце мировой легенды футбола перестало биться 13 мая 2002 года. Его жизнь неразрывно была связана с киевским "Динамо", выступая за которое он заслужил себе мировое имя, а футбольный клуб многими своими достижениями обязан Мэтру", - говорится на сайте.

На сайте "Динамо" отмечается, что именно под руководством Лобановского клуб достигал наибольших успехов и стал символом сначала советского, а впоследствии - и украинского футбола, завоевал европейские трофеи и господствовал на национальном уровне.

В частности, с Лобановским во главе "Динамо" завоевало Суперкубок Европы и дважды Кубок кубков, выиграло 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР, а также 5 раз становилось чемпионом независимой Украины и трижды выиграло Кубок Украины.

По традиции в день рождения Лобановского к его могиле на Байковом кладбище приходят его родственники и друзья, футболисты "Динамо" разных поколений, коллеги и единомышленники, ученики и последователи, поклонники таланта и болельщики.

Cобираются люди почтить память Лобановского и у колоннады стадиона, названного в его честь, у знаменитого памятника, установленного в 2003-м году и перенесенного на новое место - на площадь возле колоннады - в 2013-м.

"Это место давно стало объектом для паломничества футбольных болельщиков не только со всей Украины, но и с других стран. Пожалуй, не было и дня, когда бы к памятнику не пришел хоть один любитель футбола, не вспомнил великого тренера", - отмечают в "Динамо".

Присутствующие, вместе с воспитанниками динамовской академии, почтили память легенды футбола, возложили цветы к его мемориалу, вспомнили теплые моменты, связанные с Лобановским, и поблагодарили за неоценимый вклад в историю "Динамо".

Ведущим мероприятия был заслуженный журналист Украины, многолетний динамовец Александр Липенко, который традиционно рассказал много интересных фактов о жизни и карьере Валерия Васильевича.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Динамо" вошло в ТОП-15 клубов за всю историю УЕФА, заняв самую высокую позицию среди украинских клубов.